«Nägin Raunot Kroonuaia silla juures, kus ta mulle juba kaasa elas. Sellest hetkest oli juba selge. Ülariga hakkas vahe tekkima kuskil siinsamas Raekoja lähedal. Eks see võit ole ikka üllatus,» rääkis jooksu kulgu võitja Tippi.

«Teadsin, et tuleb teha oma jooksu ja plaan oli kolmas Tartu linnamaratoni võit kätte saada. Raskeid hetki oli küll palju, näiteks viimased kümme kilomeetrit,» rääkis Kuiv.

«Otsustasin, et kümme kilomeetrit jooksen sõbralikult koos pundiga ja siis lähen oma teed. Võit ei tulnud mulle üllatusena,» tõdes poolmaratoni Eesti meister Kivistik.

Linnamaratoni põhidistantside vahel toimusid kesklinnas keset maratonimelu ka lastejooksud, millest võttis esialgsetel andmetel osa 1265 jooksusõpra. Sealhulgas lõpetas 450-meetrilise TILLUjooksu 869 eelkooliealist last ning 900 meetri pikkuse MINImaratoni läbis 396 kooliealist last.

Tartu linnamaratoni ajaloost

Tartu sügisjooksu ajalugu ulatub tagasi 1983. aastasse, mil Tartu linna tänavatel leidis esimest korda aset ülipopulaarseks osutunud jooksuvõistlus. Eestimaal kogus rahvasport suurt menu ning tänu 1982. aastal ilmavalgust näinud Tartu rattaralli edule ja jooksusõprade suurele soovile sündiski Tartu sügisjooks, mis oli selle aja suurim korraldatav rahvajooks ning sai tänaste Eesti rahvajooksude eelkäijaks.

Tollal otsustati, et sügisjooksu rada peab olema poolmaratoni mõõtu, nii olid distantsid umbes 20 km. Alates eelmisel aastast, mil Tartu sügisjooksu traditsioon taastati, on distantsi pikkus 10 km. Sügisjooksu hakkas täiendama Tartu linnamaraton täispikkuses maratonidistantsiga – 42,2 km. Alates 2013. aastast lisandus kavva ka poolmaratoni distants.

Tegelikult ei ole Tartu sügisjooks vahepeal kuskile kadunud. 2000. aastast on see Tartu jooksumaraton, mille distants viidi Elva ja Otepää vahelisele alale, et hajutada aastaringset koormust mitme ürituse vahel.

Tähtsamad daatumid:

1983. aastal korraldati esimene Tartu sügisjooks 19,2 km pikkuse distantsiga.

1984. aastast alates on sügisjooksu kõrval ka lastejooksud.

1986. aastal lisati rajale poolkaar Annelinna tänavail. See pikendas rada täpselt 20 km-ni.

1987. aasta oli suurima osalejaarvuga Tartu sügisjooks (kokku pea 4500 osalejat kõikidel sügisjooksu distantsidel).

1990. aastal lisati distantside sekka ka 5 kilomeetri pikkune perejooks.

1992. aastast alustati 10 km distantsidega.

1995. aastal mõõdeti rada täpselt poolmaratoni pikkuseks (21,1 km).

1995. aastal muudeti finišipaigaks Tartu laululava.

1995. aastal toodi lasteüritused põhijooksule eelnevale päevale.

1999. aastal viidi sügisjooks metsarajale Elvasse.

2000. aastast nimetati sügisjooks ümber Tartu jooksumaratoniks, mis toimub kevaditi maikuus. Distants kulgeb Otepäält Elvasse (23 km).

2012. aastal taastatakse Tartu sügisjooks ja Tartu linnamaraton Tartu linnas.

2015. aastal kaotatakse Tartu sügisjooksu nimi ja kõik kolm põhidistantsi (42 km, 21 km, 10 km) on Tartu linnamaratoni nime all.

2017. aastal lisandus Tartu linnamaratoni programmi meelelahutuslik Friday Night Run.

2020. aastast on võimalik Tartu linnamaraton läbida ka virtuaalselt.