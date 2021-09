Neile, kes oskavad tabada hetke

Ligi veerand sajandiga on toimunud märksa suuremad muutused, kui me ise selle kõige sees elades argipäeviti tajuda oskame. Hulk toona määrava tähtsusega tegusid teinud ettevõtjaid on endiselt mõjukad, ent lisandunud on ka palju uusi. Ettevõtted on muutunud rikkamaks, aga enamasti ka nutikamaks, vastutustundlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Tänu nende pingutusele oleme saanud parema Eesti, parema Tartu ja parema Tartumaa. Ja nagu pandeemiaaeg on kinnitanud: võime vaadata rasketele aegadele vastu enesekindlamalt kui kunagi varem.