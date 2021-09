Tartu kohtumaja aadressil Kalevi 1 ja riigi kinnisvara korraldas hoone rekonstrueerimiseks sisearhitektuurivõistluse, et leida maja kasutusfunktsioonile sobivaim sisearhitektuuriline lahendus. Projekteerimistööde eeldatav tähtaeg on 2022. aasta sügis ning ehitustööd on plaanis lõpetada 2024. aasta suvel.

Žürii leidis, et võidutöö «Tõekihid» on professionaalselt teostatud, ilus ja detailne lahendus. Võistlustöö sisearhitektuurne kontseptsioon on võistlustöödest kõige kandvam ja tugevam. Materjalide kihilisus ja kihtide tonaalsus aitavad ruumides luua vastavalt vajadusele erinevaid atmosfääre. Avalike alade plaanilahendus on selge ja seda on külastajal lihtne tajuda. Kasutajate liikumisteed on loogilised läbi kogu hoone.