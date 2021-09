Suutkem teha sõbralikku koostööd!

Senised Tartu linnapea kandidaatide debatid on näidanud huvitavaid tulemusi. Eeskätt seda, et erakonnad muretsevad mitte ainult oma suurepäraste reitingute pärast, vaid ka Tartu linna heaolu pärast. Igal erakonnal on olnud tõsine soov Tartu ja tema elanike nimel midagi teha. Tegevussuunad võivad olla väga erinevad, suundujate vaated samuti. Muidu oleksime ju kõik ühes ja samas erakonnas.