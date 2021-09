Alles reedel ilmusid Pallase tänava lähistele Ihaste tee 18 krunti ümbritsevale aiale kaks iseäralikku silti, millel seisis, et aia sees paiknevale eramaale ei tohi istutada kaitsealuseid taimi. Plakatid said ihastelasi manitseda vaid loetud tunnid, sest juba ülejärgmiseks päevaks olid need kadunud. «Täpset kellaaega ei oska ma öelda, aga see toimus laupäeval,» pole siltide omanik Karin Raid kindel, kas sildivargus pandi toime öösel või päevavalguses.



«Meil on oma info ja oleme pannud vaevatasu välja nendele inimestele, kes nägid asja veelgi täpsemalt,» kinnitas Raid ja lisas, et kinnistut valvavad turvakaamerad, millest loodetakse samuti abi olevat. Ka politseile on info edastatud.