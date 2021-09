Spetsiaalselt üheks päevaks keeratud radadel saab jõudu proovida tegelikult iga harrastaja. «Radu on siin igale tasemele, nii et osalemiseks ei pea olema tippsportlane,» ütles Ronimisministeeriumi juhataja Rees-Roonius Juurmaa.

«Ronimisel on mitmeid distsipliine. On kiirusronimine, on raskusronimine, mida tehakse kõrgematel seintel, ja siis on boulderdamine, madalal kõrgusel ja pehmendusmatiga, mida teeme meie siin,» selgitas Juurmaa.