Linnaruumihuviliste ekskursioon algab 24. septembril kell 16 Narva mnt 18 Delta majas, mis on Põhjamaade üks moodsaimaid digitehnoloogilise, analüütilise ja majandusmõtte keskusi. Hoone arhitektid on Illimar Truverk, Sander Aas, Timo Titma, Eero Endjärv, Sander Paljak, Kaur Käärma ja Janar Toomesso ning sisearhitektid Kaur Käärma, Illimar Truverk ja Sander Aas. Maastikuarhitektid on Kristian Nigul ja Kadi Nigul, ehitasid Ehitustrust ning Rand ja Tuulberg.