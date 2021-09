«Sõpruse silla remonti tuleb alustada viivitamatult,» sõnas Idnurm. Ta lisas, et sild veel avariiolikorras ei ole, aga kahjustused on viimase kolme aastaga hakanud väga kiiresti kasvama. «On selge, et enne ehitamist on tarvis projekti, aga silla remondi ettevalmistusi oleks pidanud alustama juba kolm-neli aastat tagasi,» lisas ta.