Uuring ⟩ Tartlased on oma elukeskkonnaga rahul

Küsitluse «Tartlane ja keskkond 2021» eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas tartlased hindavad oma elukeskkonna erinevaid aspekte, millised on nende keskkonnaalased hoiakud ning kuidas need hinnangud ja hoiakud on võrreldes varasemate uuringutega muutunud.

Selle aasta juulis läbi viidud küsitlus näitas, et elanike üldhinnang Tartu elukeskkonnale on kõrge – 81 protsenti peab seda kas heaks või väga heaks. Üldine rahulolu on olnud võrreldes eelnevate uuringutega tõusutrendis.

Loodus- ja keskkonnateemadest huvitub 92 protsenti linlastest. Kõige aktuaalsemateks keskkonnaprobleemideks on küsitletute arvates autostumine ja jäätmete hulga kasv.

Rahulolu Tartu linnavalitsuse keskkonnaalase tegevusega on aastatega tõusnud – 2021. aastal vastanutest on sellega rahul 50 protsenti ja ei ole rahul 23 protsenti. 2006. aasta uuringus hindas linnavalitsuse tegevust positiivselt aga vaid 26 protsenti vastanutest.

Rahulolu on kasvanud mitmetes vaba aja veetmisega seotud valdkondades. Varasemate uuringutega võrreldes ollakse rohkem rahul mänguväljakute hulga ja seisukorraga, puhkamisvõimalustega supelrandades ning matka- ja loodusradadega.

Probleemsete valdkondadena end ümbritsevas elukeskkonnas toovad vastajad välja peamiselt liiklusturvalisust ja -kultuuri (58 protsenti) ning kõnniteede puudumist või nende halba olukorda (52 protsenti).

Tervislikumaks on muutunud ka tartlaste liikumisharjumused. Vähenenud on auto- ja ühistranspordi kasutus, kuid tunduvalt on kasvanud rattaga sõitjate arv. Oma igapäevakäikudest teeb jalgsi ligi 50 protsenti vastanutest, autoga 31 protsenti, ühistranspordiga 12 ja rattaga samuti 12 protsenti.

Transpordi osas pidasid küsitlusele vastanud kõige olulisemaks kergliiklusteede taristu edasist arendamist, keskkonnasõbralike transpordivõimaluste arendamist ning liinivõrgu ümberkorraldamist vastavalt inimeste liikumismustri muutmisele.

Uuringust selgus, et Tartu elanikud on väga hästi informeeritud erinevate jäätmete äraandmise võimalustest ning jäätmete sorteerimine on väga heal tasemel. Võrreldes eelmise uuringuga on praeguseks jäätmete sorteerimine ja äraviimine suurenenud.

Kuigi Tartu linna kliimaeesmärke teab vaid 11 protsenti vastanutest, on enamus linnaelanikest siiski tulevikus valmis muutma oma tarbimisharjumusi (näiteks energiakasutust, autokasutust jne), et aidata kaasa linna kliimaeesmärkide saavutamisele.