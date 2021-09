Mis on ilu ja kus on ilu? Kas ilu on või miks ta on? Kas mootorratas on ilus? Kas mootorrattur on ilus? Kas nad kahekesi koos on ilusad? Kas mootorratas ja mootorrattur või nad kahekesi koos üldse peavad ilusad olema? Nii arutles sellele näitusele visuaalse esteetika loonud Pallase fotograafia osakonna juhataja abi Vallo Kalamees mootorratturitele fotode esialgseid väljatrükke esitledes. Mootorratturid plaksutasid ja ütlesid, et pildid on ilusad.