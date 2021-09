Pildid ⟩ Rattamaratoni võit võeti mõnesentimeetrise eduga

Sõidu võitja Gert Kivistik, kes pole varem Tartu rattamaratoni võitnud, sõnas, et 60 kilomeetril lükkas Räim gaasi põhja ning tema ja Jõeäär otsustasid kaasa minna. Õige pea selgus, et nad on kolmekesi eest ära saanud ning taganttulijad neid enam ei ohusta.