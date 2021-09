Pirk vaatas pakku, lõikas suurema mootorsaega juppe maha. Vahetas piraka mootorsae väiksema vastu ja lasi jälle laastud lendama. Tükk siit, jupp sealt ning männipakk hakkas juba mingit muud kuju võtma. Esiti tundus, et tegu on mingi kohvriga, siis jälle nägi välja, et pakust hakkab paistma kotka pea.