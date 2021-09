Kõnesalvestis ⟩ Kuula, kuidas kelm esitleb end petukõnes pangatöötajana

Väidetavalt pangatöötajalt telefonikõne saanud Martin aga nägi läbi, et tegu on petisega ning palus helistajal rääkida eesti keeles. Ka rõhutas Martin telefonitsi helistajale, et kui talle päriselt pangast helistataks, siis räägitaks temaga kindlasti eesti keeles. Selle peale lõpetas end Swedbanki töötajana esitlenud vene keelt kõnelenud noormees kõne.

«Ma tahtsin tegelikult pikemalt rääkida, et aru saada, mis tüübiga tegemist ja mis moodi ta edasi oleks asju ajanud, aga paraku lõpetas ta kõne ära,» sõnas Martin Küla.

Kõnesalvestise saatis Martin Küla ka Swedbanki. «Usun, et vanemaealisi ja vene keelt emakeelena kõnelevaid inimesi just praegu kõige enam haneks tõmmataksegi, praegu on paljud pensionisamba raha ka välja võtnud, petiste jaoks on see magus aeg,» sõnas Küla, kes loodab, et see näide jõuab võimalikult paljude inimesteni ning et nad mingil juhul suvalistele inimestele oma panga autentimiskoode ei jagaks.

Swedbankil on isegi terve osakond, kes sääraseid tegevusi menetleb. Raul Vahtra, Swedbanki finantskuritegude tõkestamise divisjoni direktor selgitas kõne kommentaariks, et loomulikult ei olnud kõne tegija panga töötaja.

Ta sõnas, et pangatöötaja ei kiirusta klienti ja räägib temaga tema emakeeles. Samuti on oluline meeles pidada, et Swedbanki töötajad ei helista klientidele ega kontakteeru klientidega suhtlusrakendustes nagu WhatsApp, Viber jne.

Samuti teab pangatöötaja kliendi nime, kellega ühendust võtab.«Seega soovitame kohe kõne alguses küsida, kellele helistatakse. Kui helistaja ei tea kliendi nime, on suur tõenäosus, et tegu on petturiga, mistõttu soovitame kõne katkestada,» selgitas ta. «Kui tekib kõhklusi, saab pärast kõne katkestamist helistada oma kodupanga infotelefonile ning küsida üle, kas nemad helistasid. Swedbanki klientidele mõeldud infotelefon on 6 310 310.»

Raul Vahtra rõhutas, et alati tasub olla ettevaatlik liiga heade pakkumistega, sest suur osa neist on pettused. «Olgu see siis tavahinnast kordades soodsam pakkumine internetis või telefoni teel tehtud atraktiivne investeerimispakkumine.»

Alati tasub uurida teenusepakkuja tausta. Investeerimispakkumiste puhul võiks ka suure tulu teenimise lubadus teha inimest ettevaatlikuks. Tasub meeles pidada, et börsil ei ole võimalik garanteerida tulu teenimist. Lisaks nõuab investeerimine teatud teadmisi ning kui need puuduvad, ei tasu vaid hea teenimisvõimaluse lubadust usaldada.

Oluline on ka tähele panna, et investeerimisvõimalusena reklaamitav ei pruugi sugugi tegelikult investeerimist tähendada. See võib olla hoopis osa mõnest püramiidskeemist või muust pettusest, kus heausksetelt inimestelt raha välja petetakse.