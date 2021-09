Siia on võimalik jätta oma küsimusi kandidaatidele. Debatil esitatakse osa nendest.

Ürituse peakorraldaja Paula Kägu tõdes, et tudengitele on oluline Tartu arengusuunaga kursis olla. «Paljud noored on potentsiaalselt ka tulevased Tartu elanikud. Sellele mõeldes ongi riigiteaduste selts ja üliõpilasesindus otsustanud eri osalised kokku tuua ja lähenevateks valimisteks häälestuda,» lausus ta.