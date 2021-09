Pildil kätlevad kaks pikkade juustega mantlis meest, ühel jalas pastlad ja teisel saapad. Pastlamehel pole teises käes midagi, saapakandjal on aga jalutuskepp ja kübar. Nad on teineteisele andnud vasema käe, mis tuleb sellest, et joonistus on nädalalehes trükkimiseks kraabitud plaadile ja unustatud, et lugejate ette läheb kujutis peegelpildina justkui tänapäeval selfi tegemisel.