«Confido kasvab väga kiiresti ja tervisekeskuse avamine Tartus on sellele vaid kinnituseks. Kiire kasvu perioodil on eriti oluline, et muutusi veavad suure sektorikogemusega juhid,» ütles Confido juhatuse esimees Risto Laur, kelle sõnul näeb ta Kristin Raudsepa soovis Confidoga meeskonnaga liituda ka omamoodi komplimenti kontserni viimaste aastate tegevusele.