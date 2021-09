Debatti juhtinud, samuti ihastelane Risto Mets sai rahulikult tööd teha, kõik allusid korrale ja publik oli viisakas. Kaks tundi möödusid ruttu, väike hoog tekkis just enne lõppu, kuid publiku küsimuste ja vaba mikrofonini ajapuudusel ei jõutud.

Käteplagin

Kaks aplausi oli. Üks toetas praegust, reformierakondlasest linnapead Urmas Klaasi, teine EKRE esindajat Silver Kuusikut.

«Kust te võtate neid jutte ja mis universumist te pärit olete,» hõikas linnapea Urmas Klaas, püüdes tõrjuda suhtumist, nagu oleks ta eesmärk täita linn majakõrbetega, kaotada rohealad ning asfalteerida metsad, võttes liiva sees elavatelt kaevurherilastelt nende elupaik.

«Ei ole tarvis selliste arvamustega inimesi hirmutada,» ütles ta, vaadates paremale ja vasakule debatis osalejate poole.

Silver Kuusik EKREst teenis aplausi pärast seda, kui rääkis, et nende parteile ei ole olulised sõnad «tramm» ega «Süku», vaid eelkõige «kodanik», ja kuidas saavutada see, et tartlaste valimisaktiivsus kasvaks.

Oli veel üks sündmus. Jutujuhti Risto Metsa volitati nimelt linnapeale Urmas Klaasile üle andma karpi, kus oli sees 670 allkirja, mis toetavad Ihaste tee 18 kinnistu arendamist uueks elamupiirkonnaks. Kes need 670 inimest täpselt on, küsiti ka, aga seda keegi ei tea.

Siiski ei olnud metsa- ja keskkonnaküsimused ainsad teemad. Päris pikalt räägiti Ihaste haridusvõimalustest, huvitegevustest ja transpordist, sest need on asjad, mis on ihastelasi aastaid muretsema pannud.

Kirevad teemad

Kas Ihastes on tulevikus üks või mitu kooli? Kui linnatransporti lisanduvad trammid, gondlid, droonid, jõesõidukid, veel paremad rattateed ja iseliikuvad autod, siis mismoodi ihastelane sellest võidab? Kas ahjud müüritakse Ihastes kinni ja kõik kodud peavad sundkorras liituma kaugküttega?

Kuidas saavutada seda, et kihiline Ihaste, mis on sündinud ja arenenud välja suvilapiirkonnast, jääb edaspidigi kihiliseks? Või ei ole see oluline? Kuidas tagada see, et neid inimesed, kes tulevikus Ihastesse elama asuvad, keegi vihkama ei hakka?

Ihaste arengu debatil osalesid EKRE esindaja Silver Kuusik, roheliste esindaja Ott Kiens, sotside esindaja Kadri Leetmaa, Reformierakonna linnapeakandidaat Urmas Klaas, Isamaa esindaja Argo Annuk ja Eesti 200 linnapeakandidaat Kristina Kallas.