Kõige puhtama ninaga mees

Minu nina on väga puhas ja seda mitmel põhjusel. Iga paari­kümne aasta tagant nikerdab mu umbekasvanud ninaaugud suuremaks dr Vahur Ristioja. Riistad lähevad kliinikumis aina peenemaks ja arstid aina osavamaks, mille üle võime olla uhked ja tänulikud.

Tänavune aasta on mõistagi eriline selle poolest, et pea igale eestlasele on vatipulk ninna aetud ja koroonaviiruse proov võetud. Üsna tüütu protseduur, kui aus olla. Aga nina saab puhtaks!