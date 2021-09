Mõni mulje on siiski kirjutamata. Ilus oli vaadata Rääbise talu müügikohta, aga letil peamiselt ikka ja jälle sibul ja seemnesibul ning küüslauk. Perenaine Aleksandra Sergina vangutas sibulast rääkides pead - tänavu ainult 300 kilo. Ainult 300! Tavalistel headel aastatel on ta saanud tonni. Kui Aleksandra aru saab, et mina sibulat osta ei soovi, pakub mulle õuna. Et võtku ma niisama, et kena sort ju – Tartu roos. Võtsin ja tänasin.

Rääbise talu perenaine Aleksandra Sergina: kui sibulat ei soovi, võta õuna. FOTO: Margus Ansu

Marfa ja buldog

Lõbus oli olla Uljani talus, mille majapidamishoone seinad on erklillad ja nii säravad, nagu oleksid eile üle värvitud. Julgemat tooni kui see lilla, on majale raske leida. Perenaine Galina Kulak selgitas, et veel eelmisel aastal olid need seinad rohelised, aga tänavu, näete, tuli mõte, et värviks lillaks! Siis osutas uhkusega ukse kohale, ja sinna polnud kinnitatud miski muu kui kõige pilkupüüdvaima müügikoha tähis, aastaarvuga 2020.

Kahtlemata oli Uljani talu pilkupüüdvaim selgi aastal, aga kaks aastat järjest vist ühte ja sama tähist MTÜ Sibulatee ei jagata. Isegi mitte siis, kui üht maja muuta rohelisest lillaks.

Uljani talu nukk Marfa paneb tigedama buldogi hirmu tundma. FOTO: Margus Ansu

Uljani talu jäi meelde teisegi episoodi poolest. Nende elumaja ees poseeris tõetruu, lopsaka naise väljanägemisega nukk, nimeks Marfa. Marfal olid punnis põsed ja peenike naeratus huulil.

Külatänavat pidi tulid parasjagu ühed teelised, rihma otsas must buldog. Niipea, kui buldog Marfat märkas, tõmbus rihm peremehe käes pingule ja loom hakkas lõrisema. Ta lõrises ja haukus nii, et isegi nukk oleks pidanud põgenema. Aga Marfa püsis paigal ja otskui irvitas koerale vastu. Selline ülbus ei meeldinud buldogile kuidagi... Looma omanik märkis, et ta koer ei haugu tavaliselt mitte kellegi peale. Seda naljakam see oli.

Mõtlen, et kui üks punaste punnis põskedega nukk Marfa suudab ära petta buldogi nii, et koer teda inimeseks peab, saab olla vaid kiitus vanausuliste teravmeelsusele, isepäisusele ja huumorimeelele.

Mullu kõige pilkupüüdvama sibulamüüja aumärgi saanud Uljani talu. FOTO: Margus Ansu