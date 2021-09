Menüüdes on ohtralt sibularoogasid ja kalatoite: suppe, praade ja muidugi pirukaid. On pannkooke ja kohupiimapalle, on ulukiliha ja seeneroogasid. Lisaks toidule on Sibulatee puhvetite päeval oluline osa ka kohaliku eluolu näitamisel. On näitusi vanausuliste igapäevaelust, näidislaudu vanausuliste argipäevast. Lastele on mitmes puhvetis tegevusi ja leiab ka kohti, kus loomi vaadata või paitada.