Ta märkis, et iga haljasala säilitamine on oluline, sest juba tänavu suvel said tartlased tugevate vihmahoogude ja roheluse puuduse koosmõjul tunda, milline vägi on loodusel, kui kliima soojeneb. «Paljud ei taha seda veel endale tunnistada, aga selline muruplats on ideaalne vee imamiseks. Praegu teevad suured rahasummad ja kinnisvaraarendus pildi paljudel häguseks, isegi teadlased panevad paberile ühe ja räägivad avalikult vastupidist juttu,» oli Sepp pettunud, et puid lubatakse raiuda kahetsusväärselt külma kõhuga. «Olukord on üsna keeruline ja see, et seni on raievaidluste puhul dokumendid salastatud, ei tee midagi paremaks.»