GALERII ⟩ Keskerakond esitas valimisnimekirja, kuid Aadu Must jäi sealt välja

Et 2017. aasta kohalikel valimistel 1234 häält saanud Aadu Must Tartus ei kandideeri, ütles ta selle põhjuseks olevaid mitmeid. «Arvan, et Keskerakonnal läheb praegu normaalselt või hästi,» sõnas ta. «Vahel on niimoodi, et uued ja vanad meeskonnad ei harmoneeru alati päris hästi,» viitas ta muutustele, mis on erakonna Tartu piirkonnas praeguse juhi Jaan Tootsi tulekuga toimunud.

«Et ma ei kandideeri, ei ole mingi tragöödia, usaldan Tartu valijaid ja küll nad oskavad leida õiged kandidaadid,» sõnas Must. Mis puudutab erimeelsusi Aadu Musta ja Jaan Tootsi vahel, siis seda Must avada ei soostunud.

«Meil (Jaan Tootsiga – toim) oli juttu sellest, et ma võin kandideerida ja aidata meeskonnal tööd teha, aga ütlesin ka seda, et kui neile tundub, et eelmise juhi kohalolek tekitab neile ebamugavusi, siis ma ei kandideeri,» selgitas Must.

Must on riigikogu kultuurikomisjoni esimees ja Balti Assamblee president. Ta ütles, et praegustel ametikohtadel on tal viljakat tööd küllaga ja väljakutseid rohkem, kui üks inimene jõuab teha. Lisaks tõi Must valimistest eemalejäämise põhjuseks, et tema sünniaasta on küllaltki varajane ning aeg on lasta nooremad mänguväljakule.

Ühtlasi liitusid Keskerakonna nimekirjaga Tartus Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu liikmed. Nimelt sõlmis eile õhtul Keskerakonna Tartu piirkonna esimees Jaan Toots ja põllumeeste kogu esimees Rein Koch protokolli, et minna sel aastal kohalikel valimistel kandideerima ühise nimekirjaga.

Kokkuleppe kohaselt kandideerivad põllumeeste kogu liikmed Keskerakonna nimekirjas ja nende esindaja, järjestuses kolmas, on Indrek Särg, kes tõi eelmistel kohalikel valimistel EKRE esinumbrina Tartus 1604 häält, kuid pärast riigikogu valimisi heideti erakonnast välja. Särg oli pikalt EKRE fraktsiooni juht Tartu volikogus, ka pärast erakonnast välja heitmist.