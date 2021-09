Reformierakonna nimekirjas on 75 kandidaati ning neid ühendav programm kannab pealkirja «Paremini hoitud Tartu». Klaasi sõnul soovitakse selle kaudu arendada linnasüda senisest veelgi euroopalikumaks ning esiplaanil on seejuures südalinna kultuurikeskuse ja jõepromenaadi rajamine ning avaturu uuendamine.

Oravad lubavad ka uusi rattateid ja ohutumaid kergliiklusteid. «Jätkame kõikide linnaosade ühtlast kõnni- ja jalgrattateedega katmist ning rajame kiired otseteed linnasüdamesse, et liikluskoormus võiks hajuda. Jalakäijatele, jalgratturitele ja autoga liiklejatele tagame mugavad liikumisvõimalused,» lausus Klaas.

Ehkki kandidaadid on Klaasi sõnul end juba tõestanud inimesed, on nende seas ühtviisi nii pikaaegse linnajuhtimise kogemusega tegijaid, aga ka poliitikas uustulnukaid.