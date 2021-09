Politsei palub abi kolm nädalat tagasi Põltsamaa kodust lahkunud neiu asukoha väljaselgitamiseks

Neiu on ka varem kodukohast niiviisi lahkunud, et tema asukoht on mõnda aega olnud teadmata. Arvestades varasemaid juhtumeid, võib ta liikuda Jõgevamaal, Järvamaal, Tartumaal või Viljandimaal, aga välistada ei saa ka teisi Eesti piirkondi.