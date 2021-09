Elurikkuse debatil «Haljas või paljas Tartu?» peavad Tartu linnapeaks pürgijad linna elurikkust puudutavatele küsimustele vastama mitme nurga alt. Nii tulevadki arutuse alla küsimused näiteks sellest, kuidas Tartut veelgi elurikkamaks muuta ning kas üldse peakski. Ka räägitakse sellest, kui hästi on Tartu kliimamuutusteks valmis ning mis on jäänud selles vallas tegemata. Arutatakse sedagi, kuidas muuta liikumine Tartus ja Tartusse meeldivaks ja keskkonnasäästlikuks.



Eestimaa looduse fond (ELF) on viimasel paaril aastal tutvustanud igaühe looduskaitset vikatiga niitmise treeningutel mitmetes paikades üle Eesti. Sel aastal on linnade huvi koostöö vastu varasemast suurem olnud. «Linnade roll elurikkuse hoidmisel ja edendamisel on sama vajalik kui maapiirkondade oma. Igaühe looduskaitse kaudu saab elurikkust edendada ka iga linnakodanik, kohalik omavalitsus saab näidata eeskuju ning luua tingimused,» selgitas ELFi igaühe looduskaitse edendaja Mari Kaisel.



«Vikatiga niitmine on üks lihtsamaid igaühe looduskaitsega tegelemise viise, mis võimaldab nii linna avalikel aladel kui ka aedades suurendada rohelust ja liigirikkust. Vikatiga niitmisel on palju eeliseid – see saastab vähem, kahjustab vähem niidetavaid taimi ning loomastikku ja on niitjale füüsiliselt tervislik,» lisas Kaisel.



Kureeritud elurikkuse projekti eesmärk Tartus on suurendada kesklinna parkides elurikkust ning juhtida linlaste tähelepanu looduse ja inimese lähendamise vajadusele ja võimalustele. Selle nimel rajati tänavu kevadel Emajõe äärde linnasalu, aasta varem Uueturu parki linnaniit.