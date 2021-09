Keskerakondlane Jaan Toots septembrist kliinikumi nõukogus

1. septembrist kuulub Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu koosseisu Jaan Toots. Ta on lõpetanud 1981. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi mehaanikateaduskonna ning 1994. aastal FBI õppe Ameerika Ühendriikides. Ta on olnud Eesti eriteenistuse ja politsei juht. Pärast siseministeeriumi kantsleri ametit aastal 1997 suundus Jaan Toots erasektorisse, kus ta on olnud mitmete firmade juht, nõunik ning nõukogu esimees. Aastast 2019 on ta Keskerakonna Tartu piirkonna juhatuse esimees.