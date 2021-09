Õe väljaõppega Tiina Teder ei välista, et naaseb kunagi taas õeameti juurde. Igal asjal on oma aeg, usub ta. FOTO: Sille Annuk

Võiks arvata, et nüüd, kui Tartu suur vaktsineerimiskeskus on uksed sulgenud, läks ka vaktsineerimismeeskonna koordinaatori Tiina Tederi (53) elu kergemaks. 20 aastat kliinikumis töötamist on talle kasvatanud pika kohustuste nimekirja, nii et toimetada tuleb korraga veel ka kliinikumi keskkonnaosakonnas ning infektsioonikontrolli teenistuses. Õppinud on ta üldsegi õeks.