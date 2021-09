Isamaa tahab teha Tartust pealinna

Täna lodjasõiduga aktiivse valimiskampaania algust märkinud Isamaa erakond Tartu valijaid üllatada ei saa, sest erakond ja ta ise on kogu aeg üht joont ajanud, nentis Tartu esinumber Tõnis Lukas. «Aga seekord ütleme ühemõtteliselt välja: Tartu pealinnaks!» lausus Lukas. «Sellel on selged põhjused. Tartust on vahendeid ja inimesi oluliselt lahkunud. See jutt, et riiklikke töökohti tuuakse Tallinnast välja, ei ole tõsiseltvõetav, kui arvestada, et haridusministeeriumi on vahepealsetel aastatel hoopis Tallinna tagasi kolitud.»