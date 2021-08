Milline on Tartu, kus tahetakse elada ja kuhu tahetakse tulla? Kindlasti on tähtis linna keskkond: elamistingimused, hariduskorraldus, vaba aja veetmise võimalused. Vähemalt sama olulised on aga töökohad. Tänapäeval on üpris levinud, et ilmtingimata ei pea elama ja töötama samas linnas, kuid siiski valitakse elukoht ka tulevikus paljuski selle järgi, kus on meeldivat ja tasuva tööd.