Hoolimata keerulistest aegadest tuleb festivali viienda aasta tähistamiseks Tartusse kokku üle 150 esineja, tegevus leiab aset neljal laval, osaleda saab ligi 50 seminaril. Näiteks on kohal Silicon Valley ekspert ja vabakutseline kirjanik Adam Fisher, kes arutab ühes Better Medicine'i tegevjuhi Priit Salumaaga, kuidas sai Silicon Valley eduteekond võimalikuks ja kas seda on võimalik korrata.