«sTARTUp Day on oma tuntud hiilguses,» ütles Rõivas. Tema jaoks on festival eeskätt koht, kus saab üle pika aja kohtuda paljude idufirmade esindajatega ja muljeid vahetada, kuidas kellelgi vahepealsel ajal on läinud. Lisaks osales Rõivas kahes vestlusringis.