Ärifestivali avas sõnavõtuga vabariigi president Kersti Kaljulaid. President tervitas kõiki ettevõtlike inimesi ning soovis jaksu ja jõudu sTARTUp Day korraldajatele, kes on viie aasta jooksul väikesest festivalist ehitanud üles Baltikumi suurima. Siiski rõhutas Kaljulaid, et ta ei tunnusta festivali mitte ainult selle suuruse tõttu, vaid eelkõige selle sisu ja heade mõtete eest, millest õhkab energia ja loovust.

Tartu linnapea Urmas Klaas rõõmustas, et taas on sTARTUp Day perekond üle pika aja koos. Ta kutsus kõiki ettevõtlikke inimesi üles oma ideid tulema arendama ja realiseerima just Tartus, sest siin on ülikooli kõrval soodne keskkond, ambitsioonikad ja targad inimesed.

«Tartu on labor, kus saab ideid testida ja neid käima lükata,» ütles ta. «See on eriline õhkkond, miks inimesed armastavad Tartut,» jätkas ta.

Vaatamata keerulistele aegadele tulevad viienda juubeliaasta tähistamiseks Tartusse kokku üle 150 esineja, tegevus leiab aset neljal laval, osaleda saab ligi 50 seminaril. Näiteks on kohal Silicon Valley ekspert ja vabakutseline kirjanik Adam Fisher, kes arutab ühes Better Medicine'i tegevjuhi Priit Salumaaga, kuidas sai Silicon Valley eduteekond võimalikuks ja kas seda on võimalik korrata.

Juttu tuleb ka kriisist ja selle juhtimisest ehk oma kogemust jagavad eksperdid kolmest eri organisatsioonist – Swedbanki tegevjuht Olavi Lepp, Tartu linna kriisireguleerimise koordinaator Evelin Uibokand ning Veriffi kaasasutaja ja tootejuht Janer Gorohhov.

sTARTUp Day programmijuht Triin Kask rääkis, et üks olulisemaid üritusi on terve festivali vältel virtuaalsed kiirkohtingud, milles on ühtlasi eesmärk püstitada uus osalejate maailmarekord. Nimelt püstitati praegu püsiv kiirkohtingute osalemise rekord 2014. aastal Belgias ärikiirkohtingute üritusel JCI Limburg, seal võttis osa 1068 inimest. sTARTUp Day on võtnud eesmärgiks saada ärikiirkohtingule 1074 osalejat. Kas uus rekord ka sünnib, selgub alles reedel, kui festival läbi saab.

Kiirkohtingute mõte seisneb selles, et startup'ide asutajad ja investorid saavad omavahel sidemeid luua ja mõtteid põrgatada, rääkis Kask. Osalema on sealjuures oodatud need, kes näiteks püüavad leida endale koostööpartnereid või otsivad endale ettevõttesse uusi talente. «See on hea koht, kus saab hästi kiirelt endale palju uusi kontakte luua – see on kindlasti üks ägedamaid üritusi, mis festivalil toimub,» ütles Kask.

Ärifestivali peakorraldaja Marili Vihmann ütles, et korraldajate prioriteet on tagada kohapeal inimeste turvalisus ja kaitsta osalejate tervist. «Oleme seda üritust korraldanud pea poolteist aastat ja usun, et viies sünnipäev saab vääriliselt, aga samas turvaliselt ja mõistlikult tähistatud,» sõnas ta.

«Kontrollime kõikide osalejate, esinejate ja korraldustiimi nakkusohutust. Samuti jagame kohapeal kõigile soovijatele maske ning desinfitseerimisjaamad on paigutatud nii sise- kui välialadele,» ütles Vihmann.