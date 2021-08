VIDEO JA GALERII ⟩ Esimene reisirong sõitis pikkamisi ja pidulikult üle uue raudteesilla

Üle 60 aasta tagasi rahatud vana Jänese sild on veel igati töökorras, aga see otsustati oma senisest otstarbest vabastada, sest selle asend ei võimalda rongidel sela sõita üle 100 kilomeetri tunnis. Uus sild ületab jõge diagonaalis ning see on võimaldanud ka raudteed õgvendada. Tänu sellele peaks Tartu ja Tallinna vaheline rongisõit muutuma ligi kümne minuti võrra lühemaks.