Tartu Postimehe toimetuse kultuurireporteri ühes alumises sahtlis on mõned mustvalged fotod, mille tagaküljele on kirjutatud kuupäev 25. august 1991 ja pilkavad laused, mis kommenteerivad piltidele jäädvustatud rajatisi. Siinsele kolmepildilisele valikule on lisatud ülesvõtted samadest kohtadest praegu.