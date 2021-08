Täna enne keskpäeva laekus Lõuna-Eesti häirekeskusele info, et Tartus Tähtvere tänaval on ühe sõiduki all kahtlane must spordikott. Sündmuskohale reageerisid nii politseinikud kui ka demineerijad. Politsei piiras kõrvaliste ligipääsu ohualale Tähtvere-Marja tänavanurgal ning liiklus oli osaliselt häiritud.