Kuidas mõista vabadust?

Võrdlusmoment ENSVga määratleb paljuski meie arvamust praeguse aja kohta. Ent küsimus on selles, mis juhtub siis, kui palju pole järel sellest põlvkonnast, kes ENSVd mäletavad. Kui vabaduse aega määratleb põlvkond, kes ongi üles kasvanud vabaduses. Kas nad hindavad vaba Eestit nii nagu need, kes kasvasid üles ENSVs?

Vaevalt. Põlvkondadevahelised erinevused on näha juba mitmesugustes sotsiaalmeedias ringlevatest meemidest. Võtkem too kuulus pilt helikassetist ja pliiatsist ning sinna juurde käiv küsimus, mis neid ühendab. Tavaliselt antakse sellega mõista, et noorem põlvkond on rumalam, kui ei oska sellele küsimusele vastata. Ometi on tegelikkuse tajumine läbi oma põlvkonna prisma lühinägelik.