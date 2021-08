Raimond Tamm: jätkem paremrada bussile

2019. aasta juulis muutsime oluliselt liinivõrku ning käsikäes sellega õnnestus mitmetel põhiliinidel ka busside väljumisi märkimisväärselt tihendada. Nendel liinidel väljuvad bussid tööpäeviti iga 10 minuti järel ning bussisõitu ei pea pikemalt ette planeerima, võib julgelt peatusesse minna ja olla kindel, et järgmine buss saabub peatselt.

Peale selle hakkasid samal ajal linnaliine sõitma uued mugavad gaasibussid, mis liiguvad kohaliku rohegaasi jõul ning on varustatud kliimaseadmetega, mis muudavad ka palaval suvepäeval bussis viibimise mõnusaks. Väga lihtsaks on juhusõitjale muutunud ka bussist pileti ostmine: kõigi bussides olevate tuvastite juures saab pangakaarti viibates kiiresti ja mugavalt sõidu eest tasuda. Nüüd on aeg teha järgmine samm ning muuta ühissõidukiga kohale jõudmine veelgi kiiremaks.