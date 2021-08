Uus, ligi 350 tonni raskune ja sada meetrit pikk diagonaalis üle Emajõe sirutuv raudteesild on valmis, kuid töid tuleb teha veel 2,2-kilomeetrisel raudteetrassil. Seda seetõttu, et tänu uuele sillale ei pea rongid jõge ületama nii suure kurviga, vaid mõlemale poole on maha pandud ka uus ja laugem raudtee.