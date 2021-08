«Kõrge ohuhinnanguga teatele reageerisid ühtviisi nii politseipatrullid, meedikud, demineerijad koeraga kui ka kriminalistid,» kirjeldas Jõgeva politsei juhtivuurija Veiko Kõre. Ta lisas, et ajal, mil meedikud andsid plahvatuses viga saanud eakale mehele esmaabi, asusid politseinikud ühes demineerijatega sündmuskohal tööle, selgitamaks, kas oht kõrvalistele on möödunud.



Samal ajal ohu kõrvaldamisega asusid plahvatuskohas tööle kriminalistid, kelle kogutud info andis aluse kahtluseks, et viga saanud mehe majapidamises võib lisaks sündmuskohalt leitud kahele tulirelvale ja laskemoonale olla veel ebaseaduslikke ja ohtlikke esemeid. Mehe talumajapidamine otsiti läbi ning ühtekokku avastati tema valdusest ja plahvatuse sündmuskohalt kaheksa ebaseaduslikku tulirelva, ligemale tuhat padrunit ja püssirohtu.



Politseiuurija Kõre sõnul ilmestab juhtum väga selgelt, kui ohtlikud on ebaseaduslikud esemed ning lõhkeaine oskamatu inimese käes, kelle tõttu võivad ohtu sattuda nii kõrvalised inimesed kui ka sündmuskohale appi tulnud ametnikud.



Ka Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Anneli Hinto sõnul oli õnne, et plahvatuse tagajärjel ükski teine inimene viga ei saanud. «Plahvatuses kannatada saanud eakas mees võib samuti tänada õnne, et ta tõsisemalt viga ei saanud. Mees viibib küll tänaseni haiglaravil, kuid tema vigastused ei ole eluohtlikud. See on ilmne näide, et tundmatud lõhkeained, sütikud või laskemoon võivad ootamatult lõhkeda ja osutuda ohtlikuks. Politsei alustas asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetlust ja uurimise käigus kontrollime, kuidas ja miks sai see plahvatus toimuda,» ütles prokurör.



«Hoolimata iga-aastastest relvaloovutamise kampaaniatest laekub politseile pea iga nädal teateid omanikuta relvadest, laskemoonast või lõhkeainest, mida ühe või teise põllu-või ehitustöö käigus leitakse. Kahjuks pole harvad needki juhtumid, kus teavitatakse tahtlikust ja ebaseaduslikust tulirelvade käitlemisest või laskemoona ja lõhkeaine omamisest. See näitab omakorda, et Eestimaal on endiselt palju majapidamisi, kus hoitakse sõna otseses mõttes plahvatusohtlikke esemeid,» selgitas politseiuurija.



Ta lisas, et iga infokild on aga politseile väga tähtis ning see peab inimestelt korrakaitseorganiteni jõudma. Ta tuletas muu hulgas meelde, et tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ning lõhkeaine ebaseaduslik käitlemine on kriminaalkorras karistatav.