Keeletu arstitädi

Tuli meelde kunagine majandusminister, vasak­tsentrist Mihkel Pärnoja (1946). Mihkel ei öelnud ühegi asja kohta okay ja ma ei usu, et sedasi oleks öelnud ka tema mentor elektrokeemias, entsüklopedist füüsikalises keemias, NSVL TA elektrokeemia instituudi direktor akadeemik Aleksandr Frumkin (1895–1976), kes ise oli viiekeelne. Mihklil on kombeks öelda «hüva on», mis sõltuvalt olukorrast võib tähendada «hästi!», aga ka «otsad on kokku tõmmatud», «asi on korras» vms.