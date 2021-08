Mare Padrik ja Aino Hein nautisid taasiseseisvuspäeva hommikul pidulikku tseremooniat ja koorilaulu. FOTO: Margus Ansu

Mare Padrik

Ma soovin seda, et me ei peaks kunagi laulma enam nii nagu lapsepõlves «Saa vabaks eesti meri, saa vabaks eesti rind,» vaid ikka seda, et «Jää vabaks!». Ma soovin seda, et seda virisemist ja ilkumist oleks vähem. Olgem Eesti eest ja seiskem Eesti eest. Käige ära, aga tulge ikka tagasi.

Aino Hein

Soovin, et lahkhelid kaoksid Eestis poliitikutelt vahelt. Et ajada ikka ühiselt ühte Eesti asja.

Indoneesiast pärit Handy Kurniawan soovib Eestile edu tehnoloogiamaastikul. FOTO: Margus Ansu

Handy Kurniawan

Ma soovin, et Eesti kasvaks ikka edasi. Minu mõtetes on ikka Eesti IT-sektor ja kuidas see võiks edasi areneda ja populaarsemaks muutuda. Soovin, et kasvaks edasi Eesti e-riik.

Enlik Tjioe sattus iseseisvuse taastamise tähitamisele juhuslikult, kuuldes kaugusest ilusat koorilaulu. FOTO: Margus Ansu

Enlik Tjioe

Ma soovin, et Eesti kasvaks edasi igas valdkonnas, mitte ainult tehnoloogiliselt, vaid kõikides sektorites. Ka soovin seda, et Eesti jääks rohkem silma turistidele ning neilgi oleks võimalus näha milline Eesti on.

Ene Seidla sõnul tuleb tänasel päeval olla eelkõige tänulik. FOTO: Margus Ansu

Ene Seidla

Ennekõike tuleb olla tänulik. Mul on hea meel selle üle, et olen elanud enamiku oma elust vabas Eestis ja seda said teha ka mu lapsed. Minu tütar oli tol hetkel 2-aastane ning eks hirmu ja ootust oli küllaga. Aga veel soovin, et eestlased hooliksid üksteisest rohkem ja vinguksid vähem. Pidagem meeles seda, mis meil on ja haliseda jõuab alati.

Helena Jõgi soovis, et inimesed oleksid rohkem koos oma lähedastega. FOTO: Margus Ansu

