Tartu patrulltalituse juhi Argo Arukase sõnul on selle ürituse raames tehtava kontrollreidi tulemused aastast-aastasse ühtviisi halvad. «Olgugi, et festivali külastajatele on teada, et politsei suunab sel ajal teravdatud pilgu festivali piirkonnas eeskätt liikluses toimuvale ning sealsele avalikule korrale, tabame ikka kümneid ja kümneid joobes juhte, purjus alaealisi ning lahutame hulga agressiivseid kähmlusi,» loetles patrulltalituse juht.