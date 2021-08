Ühiselt kavandatud tänavakampaania ajend on linnavalitsusse kuuluvate Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna soovimatus istuda kõikide poliitiliste jõududega ühise laua taha, et arutada rajatava kultuurikeskuse asukoha teemal. Seetõttu haaravad keskpargist hoolivad erakonnad üheskoos initsiatiivi ja liiguvad ise aruteluga otse tartlaste sekka.

Eesmärk on teadvustada Keskpargi kui südalinna roheala tähtsust, arutada rajatava kultuurikeskuse ruumilise mahu ja alternatiivsete asukohtade üle, ning saada linnaelanikelt häid mõtteid keskpargi arendamiseks.

Neli päeva on erakonnad ja valimisliit üheskoos ja kõrvuti kell 16-19 väljas Küüni tänaval Keskpargi ääres, et linlastega suhelda. Esmaspäeval, 16.08 kell 16 on kavas kõigi osalevate erakondade esindajate sõnavõtud.