Tartumaale lisandus 46 nakatunut

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 683 042 inimesele, kellest 91 813 inimesel on vaktsineerimiskuur pooleli, 591 229 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5713 doosi, kokku on manustatud 1 195 852 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 60,8%.