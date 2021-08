Linnapea Urmas Klaas teatas avasõnavõtus, et kontsert on kingitus töökatele ja tublidele tartlastele ning et kauneim linn on Eestis Tartu. Seejärel selgitas sel õhtul mitmes ametis – korraldaja, konferansjee ja solist – tegutsenud Reigo Tamm, et galakontsert on muu hulgas mõeldud ka selleks, et laiendada ooperihuviliste ja klassikalise muusika austajate ringi. Sellele aitas kaasa Tartu Postimehe veebiülekanne, mille salvestist saab iga kell iga huviline vaadata.