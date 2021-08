Vargad viisid tellingud, kütuse, päikeseprillid ja jalgratta

Esmaspäeval, 9. augustil avastati, et Tartus Puiestee tänava aiaga piiratud ja lukustatud ehitusobjektilt on varastatud tellingud, mille väärtuseks 2000 eurot.

Teisipäeval 10. augustil sai politsei teate, et viimase paari nädala jooksul on Peipsiääre vallas Põldmaa küls ühe ettevõtte territooriumilt varastatud umbes 63 liitrit diislikütust ning traktori aku. Vargusega tekitatud kahju on 471 eurot.