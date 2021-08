Üks võitjatest oli Kuu Blu ehk vegan sinihallitusjuust, mille valmistamisega Eestis tegelevad Tallinnast pärit Reelyka Kristel ja Henri Toivar. Esimesed katsetused juustu tootmiseks tegid nad mullu oktoobris ning müügitegevusega alustasid käesoleval aastal. «Võit tuli meile üllatusena, sest meie esindame vegan toodet, aga suur osa festivali tootevalikust on siiski loomsed toidud,» rääkis Henri Toivar.

Idee taimse juustu valmistamiseks tuli sellest, et mõlemad tundsid sellisest tootest Eesti turul puudust, aga kuulsid, et Saksamaal vegan sinihallitusjuustu tehakse. Kuu Blu valmistamiseks kasutatakse traditsioonilisi juustu tegemise võtteid, erinev on ainult tooraine.

«Vegan elustiil on tulevik ja aina populaarsem. Oleme saanud head tagasisidet ning arvasime, et festivalilt võib tulla nulliring, aga põhimõtteliselt kõik juustud on juba otsas,» lisas Reelyka Kristel.

Toivar nentis, et on ka neid inimesi, kes uudistama tuleb ja taimsest juustust kuuldes minema jalutab. Konkursile valisid nad sinihallitusjuustu, kuna see on nende esinumber ja kõige uuem toode.

Mesindusest glögini

Teine võitja «Tartu maitse» konkursil oli Raudale talu mustsõstraglögi, mida valmistavad Tiina ja Antti Hunt.

«Kui selle toote konkursile pakkusime, siis lootsimegi, et võiks auhinna saada. See on huvitav maitseelamus, kuigi ka meie vürtsimoos pakkus žüriile huvi,» ütles Antti Hunt. Glögi on nad tootnu kuus aastat, vürtsimoosi neli aastat ning kaupleja letilt sai osta täna veel mett, kalja, maasikamoosi või astelpaljuglögi.