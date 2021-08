Galerii ⟩ Toidu- ja veinifestivali kirev valik: krõbe räim, rikkalik tänavatoit, head veinid ja suitsevad Mojitod

Eilsel avapäeval oli Küüni tänaval palju rahvast, kõik uudistasid toidupakkujate menüüsid. Kõige rohkem oli valikus vrappide, burgerite või friikartulite pakkujaid, samas oli võimalik proovida korraliku praadi ja grillmeistrite hõrgutisi. Kes soovis midagi muud, sai maitsta pelmeenibussi toiduvalikut, krõbedat meretoitu, teha suu magusaks jäätisega või rüübata värsket kohvi.

Suurel pannil küpsetasid festivalimelu keskel kala toidutelgi Krõbe Räim kokad, kelle juures järjekord aina kasvas. Kokad, kes oma nime avaldada ei soovinud, rääkisid, et on käinud festivalidel räime küpsetamas juba ligi kümme aastat ning teistmoodi enam ei oskagi. «Siia ühte portsu läheb umbes 225 grammi räime, aga mitu tükki täpselt iga inimene korraga saab, ei tea,» ütles üks kokk.

Nende sõnul on nad suutnud räime vastu armastust külvata ka selliste inimeste seas, kes muidu kalasõbrad pole. Tartu festival on üks nende lemmiksündmusi suvel ning tänavu tuleb iga ürituse eest tänulik olla. «Ärme hakka eelmisest suvest üldse rääkima, seda põhimõtteliselt ei olnud. Sel aastal on need kolm kuud olnud mõnusad ja sündmusterohked,» kinnitas teine kokk.

Kus suitsu, seal Mojitot

Toidu- ja veinifestivali tänava alguses kohe kaubamaja kõrval on ennast kolmeks päevaks sisse sättinud rändbaar, mis pakub enda sõnul maailma parimaid Mojitosid. Eksootilise välimusega putkas valmistasid värvilisi jooke eile mitu baarmeni ning jookide fenomen oli inimeste sõnul see, et need suitsesid.

Baaripidaja Mardo, kes ise on 20 aastat baarmenina töötanud, ütles eile, et Mojito tegemine on omaette kunst, millest tänapäeval kõik aru ei saa.

«Kui me ligi 10 aastat tagasi alustasime, siis olime ühed esimesed, kes neid valmistasid. Nüüd on Mojito igal pool baarides ja kõik otsivad oma nišši,» selgitas Mardo, kes oma perekonnanime avaldada ei soovinud.

Miks aga nende Mojitod suitsevad? Saladus peitub kuiva jää kasutamises, mis Mardo sõnul nõuab õigeid teadmisi ja selle kasutamine pole nii lihtne, kui tundub. Baari on nad nimetanud maailma parimate Mojitode pakkujaks klientide tagasiside põhjal. Rändbaar liigub suviti sündmuselt sündmusele ning Tartu festivalil on kohal juba mitmendat korda. «Meile on see kaubamaja kõrval asuv plats juba traditsiooniks saanud. Viimati oli siin muidugi rohkem telke ja putkasid ümber, praegu on suurem osa koondunud raeplatsi poole,» rääkis Mardo.

Vähem rahvast

Ta nentis, et rahvast on festivalil eelmisega võrreldes oodatust vähem ning see on seotud ka samal ajal Pärnus toimuva grillfestiga. Palju sõltub välisündmuste õnnestumine ka ilmast ning see on toitlustajaid tänavu soosinud. «Eelmise suvega ei anna üldse võrrelda, siis olid mõned sündmused suve jooksul. Tänavu on ikka igal nädalal mitu tükki,» kinnitas Mardo.

Veinialal kõlas lõbusate inimeste sumin ja kõva muusika keskööni. Inimesed said nautida veinide degusteerimist või ise veinikoolitusel osaleda. Rahvast nõustasid veinide proovimisel sommeljeed.

Täna valitakse festivalil ka «Tartu maitse» auhinna saaja. Esindatud 11 ettevõtte tooted, nende hulgas näiteks kasevein, mesi musta küüslauguga, tšillimoos ning palju muud põnevat. Kui eelnevatel aastatel on saanud kaasa rääkida ka külastajad, siis praeguse olukorra tõttu valib Tartu maitset asjatundlik žürii.

Täna korraldab Tartu linnamuuseum ka Tartu ajalooliste kohvikute tuuri. Samuti valitakse valge, roosa ja punane Tartu linna vein ning toimub gurmeeõhtusöök restoranis Antonius. Kesklinna pargis on eraldi ala lastele, seal toimuvad töötoad, saab vaadata Ranna rantšo loomi ning etendub Piibu ja Tuudu teatri etendus «Kassid». Mõlemal päeval ootab külastajaid ka mitmekesine programm Tartu turuhoones ja Emajõe promenaadil. Autovabaduse puiesteel astub õhtul üles Eesti aasta naisartist Anett ja DJ-d.