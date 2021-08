Galeriik ⟩ Uue kontserdipaiga Waf Lounge avaüritusele saabus külalisi isegi redeliga

Maikeni sõnul on eesmärk luua Raekoja platsi ruumidesse Tartu hea muusika maja. «Ma pole väga palju erinevaid kontserdipaiku Tartus näinud. Võib-olla teen kellelegi liiga ja tegelikult neid on, aga silma pole hakanud,» selgitas Maiken.

Õhtu esimesed esinejad olid WAFi kooli lauljad. Kontsertidesse pole Maiken pidevalt muutuvatest koroonapiirangutest hoolimata usku kaotanud. «Siin on väike saal, kus vabalt saab viibida korraga 50 inimest, aga võib olla ka hõredamalt. Loodan vaktsiini peale ja sellele, et need, kes on vaktsineeritud, tulevad kuulama ja vaatama,» nentis ta.

Üht kindlat repertuaari ega muusikažanrit ta WAF lounge's ei eelista ning on esimestele kontsertidele palunud esinema oma sõbrad ja tuttavad. Tänase õhtu peaesineja oli Ott Lepland & kvartett, kelle üht liiget tuli Maikenil muu kiire toimetamise kõrvalt erandkorras asendada. Kuna ta ise on loonud Leplandile lugudele seaded, polnud aga repertuaar võõras.

Koolil läheb hästi

Õhtu jooksul saabus kohale erinevaid külalisi, nende seas ka spordimehed Tartu Tammeka klubist, kes tulid kohale redeliga. «Istusime ja kuulsime, et keegi koputab, lausa taob vastu teise korruse akent. Mõtlesime, et keegi ei saa ju akna taga olla, aga ometi nad seal redeli peal seisid,» muigas Maiken. Tammeka ja WAFi kooli õpilased on juba mitu aastat koos laagrites käinud ning kollektiivid on üksteisele tuttavad.

«Me oleme suviti kohtunud ühes toredas Lõuna-Eesti spordibaasis. Lauljad ja jalgpallurid tundub huvitav kooslus, aga meil on isegi huumor klappinud. Selle tõestuseks täna akna taha isetormava redeliga tulimegi, sest natuke teistmoodi on hea,» rääkis Tarmo Oras ja andis üle heliredeblit sümboliseeriva kingituse.

WAFi koolil on Maikeni sõnul läinud siiani üle mõistuse hästi. «Meil olid jaanuaris katsed, veebruaris tegime uksed lahti. Varsti oli maja rahvast täis, siis tulid piirangud ja veebiõpe. Enamik on keerulisel perioodil hästi vastu pidanud ja huvi on Tartus meie vastu selgelt olemas,» kinnitas Maiken.