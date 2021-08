Arheoloog Janika Viljat ütles, et hetkel selgitatakse välja, millega täpselt on tegemist, kuid andis mõista, et tegemist võib olla keskaegse leiuga. «Teame nii palju, et see võib olla osa keskaegsest Tartu linnamüürist, täpselt jalgvärav. Müüri pealmine osa on juba hävinud, aga antud juhul võib olla tegemist vundamendi osaga,» rääkis Viljat. Ta lisas, et täpsem info selgub esmaspäeval kaevandamistööde käigus.